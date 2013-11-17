من غزة المنسية

استيقظ أهالي سكان غزة في الأسبوع الماضي على صورة النمر الذي تم نقله من حديقة في جنوب قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا وقد استعاد حيويته ووزنه بعد أن كان