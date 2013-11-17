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اقتصاد واعمال

  • السودان يعلن عن إنشاء أكبر مطار بأفريقيا

    السودان يعلن عن إنشاء أكبر مطار بأفريقيا

    وقعت السلطات السودانية اتفاقاً مع إحدى الشركات الصينية، لإنشاء المرحلة الثانية من مطار الخرطوم الدولي، ليصبح أكبر مطار في القارة الأفريقية، يستوعب ما

  • "الحوت الأبيض" أغرب طائرة بالعالم

    "الحوت الأبيض" أغرب طائرة بالعالم

    عند مروركم بالقرب من منطقة تولوز الفرنسية، يمكنكم أن تشاهدوا إحدى هذه الطائرات، أجل إنها طائرة Beluga، أي الحوت الأبيض، وقد سميت بهذا الاسم نظراً لوج

  • لبنان تؤيد مصادرة أموال ليلى بن علي

    لبنان تؤيد مصادرة أموال ليلى بن علي

    أكدت الحكومة التونسية أن إحدى المحاكم اللبنانية رفضت اعتراض ليلى الطرابلسي، قرينة الرئيس "الهارب"، زين العابدين بن علي، على مصادرة أموالها المودعة في

اخبار الرياضة

  • المثليون سينعمون بالأمن في "سوتشي"

    المثليون سينعمون بالأمن في "سوتشي"

    سعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى طمأنة المثليين جنسياً المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "سوتشي 2014"، مؤكداً أنهم لن يتعرضوا لأي تمي

  • تهمة "بصق" على يتيم تهز الكرة السعودية

    تهمة "بصق" على يتيم تهز الكرة السعودية

    برّأت اللجنة المكلفة بالتحقيق التي قرر إنشاءها الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعب اتحاد جدة إبراهيم هزازي من تهمة البصق على أحد الأطفال اليتامى الذين ع

  • قفزات لمصر والسعودية بتصنيف الفيفا

    قفزات لمصر والسعودية بتصنيف الفيفا

    حقق المنتخبان السعودي والمصري قفزات واسعة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري، في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي

علوم وتكنولوجيا

ثقافةوفنون

  • Agyaat:The Unknown

    Agyaat:The Unknown

    أثناء تصوير فيلم هندي، تتعطل الكاميرات أثناء وجود فريق العمل في أعماق الأدغال وتتسبب في تعطيل العمل فيضطر طاقم العمل المكون من تسعة أفراد إلى البقاء ه

  • Dil Toh Baccha Hai Ji

    Dil Toh Baccha Hai Ji

    يدور الفيلم حول ثلاث رجال الأول نارين أهوجا ( أجاي ديفجان) الذي يعمل كمدير لبنك ويبحث عن الطلاق من زوجته، وأبهاي سوري (عمران هاشمي) زير النساء ومدرب ا

  • Little Fockers

    Little Fockers

    بعد مرور عشر سنوات على زواج جريج فوكر من إبنة جاك بيرنز، لا يزال جريج يحاول جاهدا مواجهة العقبات العديدة التي تمنعه من كسب ثقة والد زوجته حتى بعد إنجا

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القصة والشعر

  • سقانى المر

    سقانى المر - عبدالله صقر

    سقانى المر من كاسه وكأن الكأس مكتوب به أسمى وعنوانى كأس عميقة وقد دانت بها كل الخطايا إلا خطاياى علقت بوجدانى بحت له بما فى صدرى وكأن

  • روح الشهيد

    روح الشهيد - عبدالله صقر

    روح الشهيد لازالت تحلق فوق رؤوسنا والحزن أبكانا رحل بعيدا عنا قبل أن نودعه أو نجهز له الآكفانا رحل الشهيد ولازالت رائحته بأنوفنا وفراقه هدنا و

  • فراق بطعم الموت

    فراق بطعم الموت - عبدالله صقر

    فراق لطعم الموت عبدالله صقر _ شاغر العامية أبصرتها تحت هدأة من أوراق الشجر كانت جالسة فى خيمة من بكاء على قطعة من حجر عينان زائغتان , ذابلتان , تف