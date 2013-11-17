من غزة المنسية
استيقظ أهالي سكان غزة في الأسبوع الماضي على صورة النمر الذي تم نقله من حديقة في جنوب قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا وقد استعاد حيويته ووزنه بعد أن كان
القضية الفلسطينية فى منعطف خطر – المقال الأسبوعي
حين يطغى الصراع داخل البيت الفلسطينى على الصراع ضد الاحتلال الإسرائيلى، فإننا نصبح إزاء منعطف خطر يهدد مصير(القضية) (1) المنطوق أعلاه من وحى
زوجان فرنسيان يهديان عائلة سورية مطعماً
فكر الزوجان الفرنسيان نزيهة كونز وزوجها روبرت بالتقاعد منذ ستة أشهر، فعرضا مطعمهما “L’Étape gourmande” في مدينة تورنو شرقي البلاد للبيع.
وبعد عم
مورغان فريمان: الأذان من أجمل الأصوات في العالم
خلال حلقة من سلسلة وثائقية عرضتها “ناشونال جيوغرافيك” تحت عنوان “قصة الإله”، قال الممثل الأميركي مورغان فريمان إن الأذان الإسلامي واحد من أجمل ا
بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي: تعرفي على فوائد الكحل العربي
من العادات الإماراتية المتعارف عليها هي تزيين عيون المرأة بالكحل العربي الذي يساعد على ابراز جمال العيون النسائية الإماراتية الساحرة. استخدام ال
كيف التغلب على جفاف العيون؟
أفادت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن التنزه في الهواء الطلق وتناول الكثير من المشروبات والسوائل يمكن أن يساعد في معالجة جفاف العيون، التي ق
زيادة الوزن وقلة الحركة أهم أسباب آلام الظهر
أفادت الرابطة الألمانية للعمود الفقري أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور آلام الظهر منها:
الجلوس لفترات طويلة الجلوس لفترات طويلة قد
اليابان تعلن عن مشروع يجمع بين منتجع صحي وحديقة ترفيهية
لا شك أن اليابان من أكثر بلاد العالم تقدما فيما يتعلق بالعلوم والعديد من المجالات الأخرى ومنها الصحة والجمال. وتشتهر مدينة بيبو الواقعة في جنوب
تدخلات الأهل وأزواج لا يقولون لا
الحياة الزوجية دوماً بين شد وجذب، ولن تخلُ حياة زوجية من خلافات.
وطالما أن الخلافات تعالج بين الزوجين دون تدخلات من الأهل فاحتمال البقاء والاستم
سموذي التمر بنكهة اماراتية
التمر يعتبر من مكوَنات المطبخ الإماراتي الأساسية، “أنا زهرة” اليوم ستعرفك على طريقة تحضير سموذي لذيذ وصحي يعتمد على هذا النوع من الأطعمة بمناسبة
وسائل طبيعية للتخلّص من حصى المرارة!
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تعدّ المرأة أكثر عرضة للإصابة بحصى المرارة من الرجل. الوظيفة الأساسية للمرارة هي إنتاج العصارة الصفراوية ا
قصص واقعية: لا يستطيع الإقلاع عن الخيانة
منذ يومين جاءني زوج شاب قوي البنية وسيم متزوج ولديه بنت واحدة صغيرة، بداية ظل يمدح في زوجته وفي جمالها وتدينها ونظافتها وعنايتها به وبابنتهما، ف
لا ترتكبي هذه الأخطاء الشائعة عند تمليس شعرك
نعشق جميعنا الشعر الأملس المفرود. فهل هناك أجمل من الخصلات الحريرية التي تلمع بالصحة والحيوية؟ ولكن هناك بعض النصائح التي يجب إتباعها والأخطاء ا
“نص يوم” يجمع حسن تيم ونادين نجيم على الشاشات قريباً
لثالث مرة يجتمع النجم السورى تيم حسن والفنانة اللبنانية في مسلسل جديد، يعرض خلال رمضان المقبل تحت عنوان “الهيبة”، وذلك بعد مسلسلى “تشيللو”، و”نص
التغريبة الثالثة
تغريبة المصريين موضوع شائق وشائك ينكأ جراحا عانت منها مصر منذ خمسينيات القرن الماضي.
ولئن تبدت التغريبة في هجرات شرائح معينة إلى الخارج.
إلا
الأزمة أكبر من النقابة
أهم وأسوأ خبر خرج من القاهرة في الأسبوع الماضي كان الحكم بحبس نقيب الصحفيين مدة سنتين، ومعه اثنان من أعضاء مجلس الإدارة، هو أهم لأنها سابقة هي
حقيقة عيد الشكر
«عيد الشكر» الذى يحتفل به كل بيت أمريكى فى أواخر نوفمبر كل عام له قصة دامية مسكوت عليها تستحق أن تروى، ذلك أن المهاجرين الإنجليز الأوائل الهار
أكبر طقم ذهب في العالم يبدأ رحلته
أعلنت السعودية، أمس الجمعة، أنها ستطلق رحلة لأكبر طقم مصنوع من الذهب الخالص في العالم، بغية تسجيله في موسوعة “غينيس” الدولية للأرقام القياسية.
و
طائرة من دون طيار لنقل الكتاب في أنحاء دبي
تستعد هيئة دبي للثقافة والفنون لإطلاق مبادرة جديدة لتسهيل نقل الكتب بين أفرع المكتبات في إمارة دبي عن طريق استخدام طائرة دون طيار، وذلك بالتعاون
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"مكياج لإخفاء كدمات ضرب الزوج" فقرة تغضب المغاربة
أول أمس، وفي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وبدلاً من بث موضوع أو تحقيق يكشف حقائق ويسلط الضوء على العنف الذي تتعرض له المرأة المغربية،
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للمرة الثامنة سيحيي العالم "ساعة الأرض"، ويطفئ أنواره عن أهم المعالم والمدن مساء السبت. وستشارك في الحدث حوالي 150 دولة وأكثر من 7 آلاف مدينة حول العا
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يتعين على كل رجال كوريا الشمالية أن يقلّدوا قصة شعر زعيم بلادهم، الرئيس كيم يونغ أون، بحسب الأخبار التي وردت من عدة وكالات للأنباء.
وقد بدأ تنفيذ ا
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حكمت محكمة في الدوحة، الخميس، على القطري بدر هاشم خميس عبدالله الجبر بالإعدام لاغتصابه وقتله معلمة بريطانية في إحدى مدارس الدوحة، وحكمت بالسجن 3 سنوات
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ألقت صحيفة "ذي إندبيندنت" البريطانية، الضوء على واقعة لافتة للأنظار بحديقة الحيوانات البريطانية العامة، حيث التقطت عدسات المصورين، قبل يومين، مشاهد لز
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يبدو أن قصة الحب التي جمعت طائري لقلق كانت أقوى من المسافات التي تفصل بينهما، فقد أتى الذكر للمرة 12 على التوالي هذه السنة لملاقاة حبيبته التي تمنعها
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وصف جون ستيوارت مقدم البرنامج الأميركي الشهير "ذا ديلي شو"، الطرح الذي يقدمه باسم يوسف عبر برنامج "البرنامج"، بأنه "بطولي" و"عجيب"، خلال حوار له مع شب
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وقعت السلطات السودانية اتفاقاً مع إحدى الشركات الصينية، لإنشاء المرحلة الثانية من مطار الخرطوم الدولي، ليصبح أكبر مطار في القارة الأفريقية، يستوعب ما
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عند مروركم بالقرب من منطقة تولوز الفرنسية، يمكنكم أن تشاهدوا إحدى هذه الطائرات، أجل إنها طائرة Beluga، أي الحوت الأبيض، وقد سميت بهذا الاسم نظراً لوج
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أكدت الحكومة التونسية أن إحدى المحاكم اللبنانية رفضت اعتراض ليلى الطرابلسي، قرينة الرئيس "الهارب"، زين العابدين بن علي، على مصادرة أموالها المودعة في
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سعى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى طمأنة المثليين جنسياً المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "سوتشي 2014"، مؤكداً أنهم لن يتعرضوا لأي تمي
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برّأت اللجنة المكلفة بالتحقيق التي قرر إنشاءها الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعب اتحاد جدة إبراهيم هزازي من تهمة البصق على أحد الأطفال اليتامى الذين ع
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حقق المنتخبان السعودي والمصري قفزات واسعة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري، في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي
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أطلقت شركة "أوبن جاردن Open Garden تطبيقاً مميزاً للتراسل الفوري، يسمح للمستخدمين بالدردشة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، فضلاً عن إمكانية الدردشة
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حجبت السلطات التركية، أمس السبت، خدمة Google public DNS، وذلك لمنع المقيمين في تركيا من الاستفادة من الخدمة للتحايل على حجب موقع التدوين "تويتر".
و
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موعد إصدار هاتف "آيفون 6" ليس بقريب، وذلك حسب كافة التقديرات.. ولن نستطيع سماع أي خبر رسمي متصل بالهاتف قبل يونيو المقبل على أقرب تقدير، وذلك بسبب تكت
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أثناء
تصوير فيلم هندي، تتعطل الكاميرات أثناء وجود فريق العمل في أعماق الأدغال وتتسبب
في تعطيل العمل فيضطر طاقم العمل المكون من تسعة أفراد إلى البقاء ه
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يدور الفيلم حول
ثلاث رجال الأول نارين أهوجا ( أجاي ديفجان) الذي يعمل كمدير لبنك ويبحث عن الطلاق
من زوجته، وأبهاي سوري (عمران هاشمي) زير النساء ومدرب ا
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بعد
مرور عشر سنوات على زواج جريج فوكر من إبنة جاك بيرنز، لا يزال جريج يحاول جاهدا مواجهة
العقبات العديدة التي تمنعه من كسب ثقة والد زوجته حتى بعد إنجا
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يبدو أن للزواج ورعاية الرجل للمرأة حسنات وتأثيرات على قلب الأنثى. فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن النساء المتزوجات أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والسكتات
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كشفت دراسة حديثة أن التعرض لأشعة الشمس لمدة 25 دقيقة يومياً يخفض من ارتفاع ضغط الدم الذي بدوره يزيد من خطر الإصابة بسكتات القلب وجلطات الدماغ.
وفي
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قال علماء، اليوم الجمعة، إن الأشخاص المقبلين بالفعل على الإصابة بمرض البول السكري يمكنهم الحد بنسبة كبيرة من مخاطر التعرض للنوبات القلبية بالمشي فقط ع
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فكر الزوجان الفرنسيان نزيهة كونز وزوجها روبرت بالتقاعد منذ ستة أشهر، فعرضا مطعمهما “L’Étape gourmande” في مدينة تورنو شرقي البلاد للبيع.
وبعد عم
-
خلال حلقة من سلسلة وثائقية عرضتها “ناشونال جيوغرافيك” تحت عنوان “قصة الإله”، قال الممثل الأميركي مورغان فريمان إن الأذان الإسلامي واحد من أجمل ا
-
من العادات الإماراتية المتعارف عليها هي تزيين عيون المرأة بالكحل العربي الذي يساعد على ابراز جمال العيون النسائية الإماراتية الساحرة. استخدام ال
-
استيقظ أهالي سكان غزة في الأسبوع الماضي على صورة النمر الذي تم نقله من حديقة في جنوب قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا وقد استعاد حيويته ووزنه بعد أن كان
-
حين يطغى الصراع داخل البيت الفلسطينى على الصراع ضد الاحتلال الإسرائيلى، فإننا نصبح إزاء منعطف خطر يهدد مصير(القضية) (1) المنطوق أعلاه من وحى
-
تغريبة المصريين موضوع شائق وشائك ينكأ جراحا عانت منها مصر منذ خمسينيات القرن الماضي.
ولئن تبدت التغريبة في هجرات شرائح معينة إلى الخارج.
إلا
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سقانى المر من كاسه
وكأن الكأس مكتوب به أسمى وعنوانى
كأس عميقة وقد دانت بها كل الخطايا
إلا خطاياى علقت بوجدانى
بحت له بما فى صدرى
وكأن
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روح الشهيد لازالت تحلق فوق رؤوسنا والحزن أبكانا
رحل بعيدا عنا قبل أن نودعه أو نجهز له الآكفانا
رحل الشهيد ولازالت رائحته بأنوفنا وفراقه هدنا و
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فراق لطعم الموت
عبدالله صقر _ شاغر العامية
أبصرتها تحت هدأة من أوراق الشجر
كانت جالسة فى خيمة من بكاء على قطعة من حجر
عينان زائغتان , ذابلتان , تف